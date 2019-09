Hij waarschuwde ING voor de crisis (maar er werd niks mee gedaan)

Weten wanneer de volgende economische crisis uitbreekt én je erop kunnen voorbereiden. Wie wil dat niet? De grote recessie die vanaf 2008 over de wereld raasde, zagen maar weinigen aankomen. Maar nu blijkt uit een nieuw boek, De Afrekening van journalist Roel Janssen, dat de slechte positie van ING in 2008 al bij de bank bekend was.

Een Nederlandse klokkenluider had de bank gewaarschuwd. Maar vervolgens gebeurde er niks. Met Tonko Gast, die destijds aan de bel trok bij ING, blikken we terug.

Grote verliezen

Gast werkt vanaf 2002 in New York. Met zijn bedrijf Dynamic Credit koopt hij grote hoeveelheden informatie over de Amerikaanse hypotheekmarkt en analyseert die samen met zijn team. "We keken waar de risico's zaten. En dat lukte heel aardig", zegt hij in gesprek met Nieuwsuur.

Als de crisis in 2007 en 2008 steeds erger wordt, vermoedt Gast dat de Amerikaanse tak van ING er veel slechter voorstaat dan iedereen denkt. "We gingen alle leningen in de database die we hadden gekocht modelleren: wat als de huizenprijzen dalen. En we zagen dat er in heel veel bubbelgebieden mensen wegliepen van hun schuld. Als je dat scenario verder doortrekt, krijg je exponentiële verliezen."

Gast vertelt dat ING 39 miljard dollar aan Amerikaanse hypotheekrisico's had. "Die stonden in de boeken als een Triple A goudgerande belegging. Maar wij zagen dat dat zeker geen Triple A meer was op dat moment. Wij zagen dat er in een beperkt scenario een miljardenverlies uit zou komen."