De uitzending van 3 september

Heeft het leenstelsel zijn langste tijd gehad?

Na GroenLinks keert nu ook de Partij van de Arbeid zich van het leenstelsel voor studenten af. Volgens partijleider Lodewijk Asscher is de studieschuld voor een te grote groep een belemmering om te gaan studeren. Hij denkt dat de basisbeurs meer zekerheid geeft. In 2015 was de PvdA nog voorstander van de afschaffing van de basisbeurs.

Inmiddels is een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het leenstelsel en voor herinvoering van de basisbeurs. De coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie zijn altijd al tegen het leenstelsel, maar hebben in het regeerakkoord steun beloofd aan de voorstanders VVD en D66. Dat betekent dat er deze kabinetsperiode in elk geval niets zal veranderen.