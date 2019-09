'Confrontatie met Jawed S. valt de slachtoffers heel zwaar'

Een nieuw bestaan

Jawed S. had het naar eigen zeggen niet specifiek op de twee Amerikanen voorzien. De 20-jarige Afghaan verklaarde vandaag in de rechtbank dat hij "oneerlijke en wrede mensen" wilde doden. Hij was boos over een cartoonwedstrijd die PVV-leider Geert Wilders had aangekondigd en wilde daarvoor wraak nemen in Nederland.

Volgens Beer zocht S. in de rechtszaal telkens een podium voor zijn eigen verhaal en saboteerde hij het proces. "Je maakt heel zelden mee dat een verdachte in een strafproces echt aan het zieken is, maar dat gebeurde hier. S. beantwoordde vragen van de rechtbank niet, stelde juist wedervragen."

De advocaat vertelt dat de asiel- en vluchtelingenachtergrond van S. vandaag aan de orde kwam in de rechtszaal. Jawed S. vluchtte op vijftienjarige leeftijd uit Afghanistan en kwam in Duitsland terecht. Zijn asielverzoek werd eind 2017 afgewezen, maar omdat S. in beroep ging kon hij langer in het land blijven.

"Mijn cliënten vonden het heel erg dat iemand zijn achtergrond op een of andere manier gebruikt om dit soort daden te rechtvaardigen. Ze zijn zelf ooit uit Eritrea gevlucht en zeggen dat dat hen heeft gebracht tot het opbouwen van een nieuw bestaan, zonder dat ze daarbij andere mensen in de problemen brengen."