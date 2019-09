Gedetineerden in het buitenland ontvingen onterecht uitkeringen

SVB en UWV

De Sociale Verzekeringsbank had drie jaar lang geen idee of gedetineerden in het buitenland terecht een uitkering kregen. Dit omdat er geen goede afspraken waren met Buitenlandse zaken over de gegevensuitwisseling van de gevangenen.

Buitenlandse Zaken heeft daarom drie jaar lang geen gegevens geleverd aan de SVB over Nederlanders die in het buitenland vastzitten. In een onbekend aantal gevallen zijn daardoor onterecht uitkeringen aan gedetineerden in het buitenland verstrekt. De SVB is verantwoordelijk voor uitkeringen zoals het AOW.

Het UWV heeft in de maanden april, mei en juni van dit jaar niet gecontroleerd of gedetineerden in het buitenland onterecht een uitkering hebben gekregen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de WW en de ziektewet-uitkering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan het UWV weten welke Nederlanders in het buitenland in de gevangenis zitten. Het UWV moet dan controleren of daar mensen met een uitkering bij zitten. Vanwege een systeemupdate is dat drie maanden niet gebeurd, 23 gevangenen in het buitenland hebben zodoende onterecht een uitkering ontvangen.

Voortvluchtigen

Ook bij voortvluchtige veroordeelden gaat het mis. Wie nog een gevangenisstraf moet uitzitten verliest ook in de meeste gevallen het recht op een uitkering. Van bijna duizend voortvluchtigen hebben UWV en de SVB niet gecontroleerd of ze een uitkering hadden die stopgezet had moeten worden.

Ook dat werd na de uitzending van Nieuwsuur ontdekt. Er wordt nu alsnog gekeken hoeveel onterechte uitkeringen aan deze groep zijn verstrekt. De oorzaak van dit probleem is volgens minister Koolmees de 'migratie' van een oud opsporingsregister naar een nieuw opsporingsregister. Een deel van de gegevens is daarbij weggevallen.