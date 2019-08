De uitzending van 31 augustus

Nazidesign uit Duitse depots te zien in Den Bosch

Over een week wordt de nu al veelbesproken tentoonstelling over het design van het Derde Rijk officieel geopend. De aankondiging van museumdirecteur Timo de Rijk, nu anderhalf jaar geleden, leidde tot onrust, verontwaardiging en nieuwsgierigheid. Hoe kun je over de vormgeving van zo'n verderfelijk regime een tentoonstelling maken?

Momenteel wordt de tentoonstelling opgebouwd in het Design Museum Den Bosch. Het afgelopen jaar zochten de samenstellers van de tentoonstelling in Duitse musea naar geschikt materiaal. Ze daalden af in depots waar zelden iemand komt. Nieuwsuur mocht mee in de kelders en gangen.