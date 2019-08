Grootste privécollectie Delfts Blauw voor het eerst voor publiek te zien

Tegenwoordig is er in Delft nog maar één fabriek die 'echt' Delfts blauw produceert: De Koninklinke Porceleyne Fles. De fabriek stamt uit 1653 en draait nog altijd op volle toeren. Boven de fabriek is een speciale afdeling waar ambachtslieden handmatig de oude bloempatronen en voorstellingen op het aardewerk schilderen. Dat gebeurt naar klassiek voorbeeld en soms in opdracht, in grote concentratie en met fijne kwastjes.

Delfts Blauw is een nationaal icoon, maar kent zijn oorsprong in China, vertelt Helen Taylor van de fabriek. "In de VOC-schepen werd er in het Chinese porselein thee en specerijen meegenomen." Als wegens burgeroorlogen in China het populaire porselein niet meer te krijgen is, proberen slimme Delftse plateelbakkers het met klei na te maken. "In eerste instantie noemden ze zich porseleinbakkers, maar het is eigenlijk altijd aardewerk geweest. De receptuur van de klei is al eeuwen strikt geheim."

Tot op heden heeft het Delfts Blauw nog nauwelijks aan populariteit ingeboet. Het is niet voor niets dat een immense tulpenvaas de ontmoeting van premier Mark Rutte met Barack Obama sierde tijdens zijn bezoek aan Nederland, de inhuldigingsjurk van koningin Maxima was geïnspireerd op Delfts Blauw en zelfs de Toppers optreden in Delfts Blauwe pakken.