De uitzending van 30 augustus

Wereldberoemd Delfts Blauw voor het eerst te zien

Het is een unieke verzameling topstukken Delfts Blauw aardewerk: de Lavino Collectie, van de in 2005 overleden staalmagnaat Meijer Lavino. Ruim duizend Delfts blauwe voorwerpen die behoren tot de wereldtop. Nooit eerder waren ze voor het publiek te zien. Tot morgen, want dan opent in het Haagse Gemeentemuseum de tentoonstelling met de collectie. Nieuwsuur nam alvast een kijkje.