De uitzending van 29 augustus

In gesprek met Woody Allen

Je kon er ieder jaar de klok op gelijk zetten: de nieuwe film van Woody Allen. Maar A Rainy Day In New York bereikt met de nodige vertraging de Europese bioscopen. De aarzeling heeft alles te maken met de nasleep van Me Too. Door vermeend kindermisbruik in 1992, is Allen opnieuw onder vuur komen te liggen.

Vanavond een reportage met onder meer een gesprek met de topregisseur.