De uitzending van 28 augustus

'Drugscriminelen hebben grotendeels vrij spel in Amsterdam'

In Amsterdam ontbreekt het aan kennis van drugscriminaliteit en een actief opsporingsbeleid. Door de gigantische bedragen die in de onderwereld omgaan, is een omvangrijke en gewelddadige schaduweconomie ontstaan, die leidt tot ontwrichting van de samenleving. Dat concluderen hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en onderzoeksjournalist Jan Tromp in het rapport De achterkant van Amsterdam.

De twee onderzoekers, die het onderzoek deden in opdracht van de gemeente, zeggen dat binnen de politie alle prioriteit wordt gegeven aan liquidaties van drugscriminelen. Bovendien krijgt het reguliere politiewerk voorrang, zaken waar Amsterdammers last van hebben en aangifte van doen.

Hoogleraar Pieter Tops is vanavond te gast.