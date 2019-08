De uitzending van 27 augustus

30 Jaar na de Wende

Het is dit najaar dertig jaar geleden dat de Muur tussen Oost- en West-Berlijn viel. Niet veel later herenigden ook de twee Duitslanden zich. En hoewel deze historische muur er intussen korter stond dan dat hij weg is, lijkt de kloof tussen het oosten van Duitsland en het westen alleen maar groter te worden.

Met vijf Oost-Duitsers die dertig jaar geleden op de een of andere manier betrokken waren bij het verzet tegen de voormalige DDR, kijken we deze week naar vroeger en nu. Vanavond de eerste reportage uit een drieluik.