De uitzending van 26 augustus

Arts vervolgd om levensbeëindiging

Vandaag staat een arts die in 2016 euthanasie verleende aan een zwaar demente vrouw voor de rechter. De verpleeghuisarts heeft niet aan de patiënt zelf gevraagd of ze echt dood wilde. Het is voor het eerst dat het Openbaar Ministerie een arts om een levensbeëindiging vervolgt, sinds de invoering van de euthanasiewet in 2002.

Collega-artsen denken verschillend over de rechtszaak en de mogelijke impact ervan op hun handelen: