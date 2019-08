De uitzending van 24 augustus

Komt G7 met oplossing voor handelsconflicten?

Ooit verliep de G7, de jaarlijkse bijeenkomst van de leiders van zeven vooraanstaande industriële staten en de EU, redelijk voorspelbaar. Maar met escalerende handelsconflicten, de naderde brexit en een onvoorspelbare Amerikaanse president zijn alle ogen gericht op de Franse badplaats Biarritz, waar de G7 vanavond begint. In de uitzending spreken we Frank Renout, correspondent in Frankrijk, en Marieke de Vries, correspondent in de Verenigde Staten.