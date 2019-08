De uitzending van 21 augustus

Diplomatieke rel tussen de Verenigde Staten en Denemarken

President Donald Trump heeft een streep gezet door zijn staatsbezoek aan Denemarken van begin volgende maand. Op Twitter laat hij weten dat hij tot zijn besluit is gekomen, omdat de Deense premier Mette Frederiksen liet weten geen interesse te hebben om Groenland te verkopen aan de VS. De Deense premier is "teleurgesteld en verrast" over het besluit van Trump.

We spreken met correspondent Rolien Creton in Kopenhagen. Ook een gesprek met Aaja Chemnitz Larsen, een van de twee afgevaardigden van Groenland in het parlement van Denemarken.