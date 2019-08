De uitzending van 20 augustus

De brexit van premier Boris Johnson

Hij is nu bijna een maand premier van het Verenigd Koninkrijk en toont zich vastbesloten zijn land op 31 oktober uit de Europese Unie te laten vertrekken. Hoe? Afders dan zijn voorganger Theresa May stuurt premier Boris Johnson desnoods aan op een vertrek zonder akkoord met de EU.

Mocht Brussel nog wel willen onderhandelen, dan moet het huidige akkoord, dat herhaaldelijk werd afgewezen door het Britse parlement, opengebroken worden. Dat schrijft Johnson althans in een brief aan president van de Europese Raad Donald Tusk.

Wat gaat deze strategie de Britten en de EU opleveren? We spreken vanavond uitgebreid over de ontwikkelingen op weg naar 31 oktober met onder anderen correspondent Thomas Spekschoor in Brussel en brexit-expert Rem Korteweg van instituut Clingendael.