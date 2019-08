Toezichthouder wil meer toezicht: 'We zijn steeds risicovoller gaan bouwen'

Na verkennend onderzoek concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat het dak van het AZ-stadion is ingestort door falende lasverbindingen. Vandaag meldde NH Nieuws dat bij de bouw van het dak dezelfde onderaannemers betrokken waren als bij de bouw van een parkeergarage in Wormerveer, die vorig jaar deels instortte. Bij die garage zouden fouten zijn gemaakt in de berekening van de lasverbindingen en zouden de lasverbindingen dun zijn uitgevoerd.

"Als de problemen bij de lassen liggen, is dat een fout van de constructeur, het bedrijf dat de staalconstructies berekent en maakt", zegt Ankersmit. "Ik ben bang dat ze bij het AZ-stadion voor een uitgeklede, goedkope constructie zijn gegaan. Eentje die wel mocht, maar misschien niet de beste optie was."

Er zit een onderliggend probleem in de huidige manier van aanbesteden, meent Ankersmit. "Opdrachtgevers gaan voor de goedkoopste partij. Die partij zal nooit extra kwaliteit in het ontwerp opnemen, want dan wordt die duurder dan de concurrent."

'Toezicht moet beter'

Ankersmit vindt dat gebouweigenaren en grote bouwbedrijven nu moeten controleren of hun constructies uit dezelfde fabriek komen als het AZ-dak.

En, breder, vraagt Ankersmit zich af of het bouwtoezicht wel voldoende is. "Wij controleren de bouw steekproefsgewijs. Ik denk dat de helft van de bouwfouten niet gezien wordt. Lassen die in de fabriek niet goed zijn gezet, zoals bij AZ is gebeurd, had het toezicht nooit geconstateerd tijdens de bouw van het stadion. Zeker bij nieuwe constructies zijn de lassen ook geverfd en zie je die hele las niet."