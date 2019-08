Nog 10 jaar door als kapitein of monteur: 'Haal ik mijn pensioen wel?'

Ze zijn allebei nog in de vijftig maar maken zich nu al zorgen of ze hun pensioen wel op een gezonde manier zullen halen. Eric Bocken (59) werkt als hoofdmonteur seinen bij Strukton en Rudolf Roozendaal (57) als kapitein op kleine zeevaartschepen. Net als veel andere mensen met zware beroepen zitten ze klem, want eerder stoppen is voor hen geen optie.

Of het nu 's nachts of overdag is, in de wind of regen, de Limburgse Bocken zit vaak urenlang geknield op het spoor voor onderhoud aan de spoelen. Of hij klimt met zware klimteugels om de mast in om seinlampjes langs het spoor te verwisselen. "Bukken, knielen, lopen, ballast ongelijk, dat maakt het zwaar. Ik begin last te krijgen van mijn heupen, mijn bovenbenen. En de knieën beginnen ook.''

Als hij thuiskomt, voelt hij 'toch overal wat steken komen'. Het liefste zou hij dan ook sneller stoppen met werk. "Dat ik straks op mijn oude dag nog een beetje kan, hè? Ik heb geen zin om dadelijk thuis te zitten met allerlei klachten."