De uitzending van 17 augustus

Uitgewerkt: haal ik m'n pensioen wel?

Ze speelden een belangrijke rol in het pensioenakkoord: mensen met een zwaar beroep die bang zijn opgebrand de finish te halen. Veel van hen zitten klem, want eerder stoppen is vaak geen optie. Vanavond in onze reportageserie over de laatste werkjaren: twee mensen die voor hun zestigste rijp zijn voor hun pensioen.