Als met jouw laatste werkdag het werk ook stopt

In onze reeks over stoppen met werken vandaag de laatste werkdag van mensen die geen opvolger hebben. Zo sluit Eugène Eurlings de deuren van de meubelwinkel die al 104 jaar in zijn familie is. En Josine Blok, de Utrechtse hoogleraar geschiedenis van klassiek Griekenland, weet dat er geen geld is voor een opvolger.