De uitzending van 15 augustus

De staat van de Nederlandse economie

De economie groeit volgend jaar met 1,4 procent, 0,4 procent minder dan in 2019. De werkloosheid bereikt dit jaar zijn laagste punt, en dat blijft nog wel even zo. De koopkracht ontwikkelt zich positief door de stijging van de lonen en in iets mindere mate door beleidsmaatregelen. Dat blijkt uit de augustusraming 2020 van het Centraal Planbureau, altijd belangrijk voor de besluitvorming over de begroting 2020.

We praten in de studio met onze econoom Mathijs Bouman en politiek duider Arjan Noorlander over de staat van de economie en de eventuele maatregelen die het kabinet gaat nemen ten aanzien van de nieuwe begroting in september.