De uitzending van 14 augustus

Nederlandse economie groeit, Duitse economie krimpt

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 0,5 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is precies gelijk aan de groei van de afgelopen twee kwartalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. De toename is onder meer te danken aan de groeiende consumentenbestedingen.

De Nederlandse economie doet het beduidend beter dan de economie in Duitsland, onze belangrijkste handelspartner. De Duitsers hebben te maken met een krimp van 0,1 procent. Het land heeft onder meer last van de handelsoorlog tussen de VS en China en de slecht presterende auto-industrie.

Onze huiseconoom Mathijs Bouman zit vanavond in de studio om de cijfers te duiden. Ook een reportage van correspondent Wouter Zwart vanuit Duitsland.