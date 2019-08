De uitzending van 13 augustus

CBR ziet wachtlijsten voor medische keuring verder oplopen

De wachttijden voor een medische keuring voor verlenging van het rijbewijs lopen steeds verder op. Dat geeft nu ook het CBR toe. De streeftijd waarbinnen iemand gekeurd moet worden is opgelopen tot boven de vier maanden. En dan nog groeit het aantal mensen dat daarna nog altijd moet wachten. Van vijf procent vorig jaar, naar bijna 15 procent dit jaar.

Voor veel mensen betekent dat dat hun rijbewijs al ongeldig is. En dat levert veel discussie op over de vraag of zij dan wel of niet de weg op mogen.