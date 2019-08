Tegen hun wil met pensioen: 'Alsof ik als 70-jarige ineens dement ben'

Veel mensen kijken reikhalzend uit naar hun pensioengerechtigde leeftijd. Maar dat geldt niet voor iedereen. Voor sommigen is de laatste werkdag alles behalve een feestje. Liever waren ze nog jaren lekker doorgegaan.

Zo moet Willem Korthals Altes dit jaar tegen zijn wil stoppen als rechter in Amsterdam. De wet schrijft voor dat rechters werkzaam mogen zijn tot hun zeventigste. Daarna is het gedaan. Zijn verjaardag in december heeft voor Korthals Altes dus ineens een zwart randje gekregen.

"Een deel van mijn identiteit wordt op deze manier afgenomen. Ik mag dan geen vonnis meer maken. Geen zitting meer doen. Ik mag helemaal niets meer. Het is alsof ik na mijn zeventigste verjaardag ineens dement zal worden verklaard. Dat klinkt misschien dramatisch, maar zo voelt het voor mij wel een beetje."