De uitzending van 10 augustus

Doorwerken omdat het moet

Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld: na een leven lang werken kun je met pensioen. Maar voor een kleine 300.000 Nederlanders gaat dat niet op. Zij werken door. Een derde van hen is zelfs ouder dan 70. Ze doen dit omdat het fijn is, maar soms ook uit financiële nood.

De reportage van vanavond is onderdeel van onze serie over de laatste werkjaren. Kijk in de special hieronder naar de verhalen van vijf Nederlanders.