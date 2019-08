De uitzending van 9 augustus

Nieuwsuur in de nacht: de taxichauffeur

Ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders werkt soms of regelmatig 's nachts. In onze reeks over nachtwerk rijden we vanavond mee op de taxi.

Nachtwerk verstoort het privéleven blijkt uit onderzoek: 21% van de nachtarbeiders mist vaak tot zeer vaak familieactiviteiten.