Nachtwerkers: door jouw late bestelling, moeten zij aan de slag

Vóór 23.00 uur besteld, morgen in huis. Dat is een fijne service voor jou als klant, maar het betekent wel dat er in de nacht gewerkt moet worden. Mensen moeten jouw bestelling verwerken, het pakket pakken en vervoeren. Omdat steeds meer mensen online winkelen, groeit ook het aantal werknemers dat nachtdiensten doet.

"Nachtwerk heeft een boost gekregen door de opkomst van e-commerce", zegt arbeidseconoom Ton Wilthagen, verbonden aan Tilburg University. In de vervoers- en opslagsector, waar e-commerce onder valt, wordt verreweg het vaakst in de nacht gewerkt. Bijna 40 procent van alle werkenden in deze sector heeft soms of regelmatig een nachtdienst.

Een nacht in het distributiecentrum

Dat merkt ook Ilkay Esmet, administratief medewerker van logistiekbedrijf Bleckmann. Eén week per maand werkt ze in de nacht. "De eerste dagen is het wel een beetje zwaar, maar daarna went je lichaam eraan", zegt Ilkay. Maar overdag slapen vindt ze lastig. "Na de derde dag heb ik wel hoofdpijn."

In de week dat Ilkay nachtdienst heeft, werkt ze van ongeveer 01.00 uur tot 09.00 uur. Ze zet de bestellingen klaar in het systeem zodat de logistieke ploeg aan de slag kan. Eén van haar collega's is haar man: Suleyman Esmet. Met een heftruck zet hij nieuwe ladingen kleding in de stellingen en vult hij voorraden aan.

"Als wij niet vroeg beginnen, dan kunnen we het werk niet dezelfde dag afmaken en moet de klant nog een dag wachten. Dat is niet goed voor de klant en voor het bedrijf," zegt hij. Het werken in de nacht en vroege ochtend is voor Suleyman geen probleem. "Ik vind het leuk, want ik heb zo meer tijd voor mijn kinderen. Als ik eerder begin, kan ik eerder naar huis."