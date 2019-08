Nachtwerk in de distributiecentra

Het is één van de schaduwkanten van de moderne 24-uurseconomie: het nachtwerk in de distributriecentra. Vóór 23.00 uur besteld, morgen in huis. Dat is een fijne service voor jou als klant, maar het betekent wel dat er 's nachts mensen met jouw pakket aan de slag moeten.

In het kader van onze reeks over nachtwerk praten we vanavond in de uitzending met Ben Jansen van adviesbedrijf op het gebied van nacht- en avondwerk Dehora.