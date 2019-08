De uitzending van 7 augustus

Nachtwerk in de zorg

In onze serie over nachtwerk lopen we een nacht mee met verpleegkundige Mieke. Zij werkt zo'n drie nachten per week. Nachtarbeid is in de gezondheidszorg de normaalste zaak van de wereld: het hoort er nu eenmaal bij. De zorg staat op nummer 3 van sectoren met het hoogste percentage nachtwerkers: ruim 22%.