Nachtwerk bij de hoogovens van Tata-steel

In onze reeks over nachtwerk - ruim 1,3 miljoen Nederlanders doen het - gaan we vanavond op bezoek bij Tata-steel. De productie moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar door gaan. Want wanneer fabrieken stil staan, kost het geld. Hoe is het om daar in de nacht werken?