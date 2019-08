De uitzending van 5 augustus

In Limburg staan 6 windmolens

Vrijwel alle provincies slagen er niet in voldoende windmolens te bouwen. De afspraak was dat zij in 2020 in totaal 6000 megawatt wind op land zouden produceren. Ze halen daarvan driekwart.

Limburg doet het van alle provincies het slechtst. De verwachting is dat zij slechts zo'n twintig procent zullen realiseren. Er staan in de hele provincie nog maar zes windmolens. Zoals in de rest van Nederland is er protest van omwonenden, en het Limburgse landschap laat molens niet altijd toe. Vanavond een reportage vanuit deze provincie, waar ook de politiek zichzelf in de weg zit.