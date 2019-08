Zes nachten per week aan het werk: 'Het is gewoon een uitdaging'

Het is middernacht. Tijd om in je bed te liggen en te slapen, zou je zeggen. Maar dat geldt niet voor iedereen, want ruim 1,3 miljoen Nederlanders werken soms of regelmatig in de nacht. De 31-jarige Hamza El Mamouni is een van hen: hij werkt zes nachten per week in een sapjesfabriek.

El Mamouni is schoonmaker en voorman van de nachtploeg. Samen met zijn team van zes mannen maakt hij de fabriek van top tot teen schoon. Hij werkt van 21.30 uur tot ongeveer 03.30 uur. "Ik doe dit al negen jaar met plezier. Het is niet altijd makkelijk, het is gewoon een uitdaging."

De persen van de fabriek draaien van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, bijna het hele jaar, om de consument van verse sapjes te voorzien. Dat betekent dat de schoonmaakploeg uitsluitend aan de slag kan in de nacht: het enige moment dat de productielijn stil staat.

's Nachts werken loont

El Mamouni is opgeleid tot automonteur, maar het klussen aan auto's doet hij liever in zijn vrije tijd. Het schoonmaakwerk in de nacht betaalt namelijk veel beter. De schoonmakers krijgen in de nacht doordeweeks een toelage van 30 procent en in de weekenden is dat zelfs 50 procent.

"Natuurlijk spelen de financiën ook mee", zegt El Mamouni. Hij heeft een tijdje als voorman overdag gewerkt en verdiende toen 250 euro minder, terwijl hij meer uren werkte. Als hij overdag zou werken, zou hij niet rondkomen. "Het leven is een beetje moeilijk. Ik woon op mezelf. Ik heb een auto en vaste lasten."