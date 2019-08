Idealiter is de nacht dé tijd om te slapen. Maar inmiddels werken 1,3 miljoen Nederlanders soms of regelmatig in de nacht. Dat terwijl uit onderzoek blijkt dat nachtwerk negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid.

Kijk hieronder vast onze YouTube-video over de effecten van het nachtwerk, met tips hoe je het zo gezond mogelijk doet.