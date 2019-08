1,3 miljoen Nederlanders werken 's nachts, maar is dat nou echt nodig?

Idealiter is de nacht dé tijd om te slapen. Maar inmiddels werken 1,3 miljoen Nederlanders soms of regelmatig in de nacht. Dat terwijl uit onderzoek blijkt dat nachtwerk negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid.

Is al dat nachtwerk dan wel nodig? Voor een deel wel, als het gaat om hulpdiensten. Maar veel mensen werken ook in bijvoorbeeld distributiecentra. En dat is een gevolg van ons eigen ongeduld. Als we een dag langer op bestellingen en pakketjes zouden kunnen wachten, zou dat nachtwerk niet nodig zijn.

In de video hieronder laten we meer zien over nachtwerk en zie je tips over hoe je er het beste mee omgaat als het dan tocht moet.