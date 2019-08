Meer streekproducten in de schappen? 'In supermarkten al volop te vinden'

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil dat er meer streek- en regioproducten verkocht worden. Ze gaat met supermarkten in overleg om meer producten in de schappen te krijgen die in de buurt wordt geproduceerd.

Ook wil ze wet- en regelgeving die producenten van streekproducten in de weg zit, aanpakken. Met haar plannen wil de minister de afstand tussen boer en consument verkleinen.

Melkveehouder Edwin Veldhuijzen uit Zoeterwoude ziet de hulp van de minister wel zitten. Het is voor hem nu nog lastig om zijn zelfgemaakte producten in de supermarktschappen te krijgen. "De meeste mensen komen niet dagelijks of wekelijks op het platteland om boodschappen te doen. Maar wel bij de supermarkt. Dus daar moeten onze producten toch naar toe om voldoende omzet te maken."

Een derde van de melk die de 80 koeien van Veldhuijzen produceren verwerkt hij zelf tot boter, yoghurt en karnemelk. Die producten verkoopt hij zelf via een coƶperatie aan winkels in de omgeving. De rest van de melk wordt door FrieslandCampina afgenomen. "Mijn streven is alle melk zelf te verwerken zodat ik de marge kan houden."

'Bereidheid bij supermarkten is er wel'

Maar de supermarktbranche wordt niet erg enthousiast van de plannen van de minister. "Ik denk niet dat het goed is dat de minister op de stoel van de ondernemer gaat zitten", zegt Marc Jansen, directeur van supermarktbelangenbehartiger CBL. "Producenten, afnemers en leveranciers moeten zelf het spel van vraag en aanbod spelen."

In supermarkten zijn al volop streek- en regioproducten te vinden, zegt Jansen. "Je hoeft maar een willekeurige supermarkt binnen te lopen of je vindt al streekproducten."

Volgens Jansen ligt het 'beslist niet' aan de supermarkten als boeren hun zelfgeproduceerde kaas en yoghurt niet bij supermarkten in de omgeving in de schappen krijgen. "De bereidheid bij supermarkten is er wel. Een supermarkt kan met deze producten juist mooi z'n klanten bedienen en de concurrentie te slim af zijn."

Hoge kostprijs

Als de minister wil dat supermarkten nog meer streekproducten verkopen, moet de kostprijs ervan flink omlaag, zegt Jansen. "De minister moet met een oplossing komen om de hoge kosten voor kleine boeren en tuinders te verzachten."

Boer Veldhuijzen beaamt dat dit het grootste obstakel is. "Dat ik niet al mijn melk zelf kan verwerken komt puur door de kostprijs. Alles wat je heel kleinschalig produceert kost relatief veel." Ook minister Schouten erkent dat de kosten voor regioproducten hoger zijn dan bij producten die grootschalig worden geproduceerd.

Veldhuijzen en Jansen moedigen het voornemen van de minister aan om knellende wet- en regelgeving aan te pakken. Maar heel hoopvol is Veldhuijzen hier niet over. Ook 'zijn' provincie Zuid-Holland wil al jaren meer voedsel uit de regio halen. "Maar ik heb mijn karnemelk nog niet in het provinciehuis gezien. Laat zien hoe het zou moeten, zou ik zeggen."