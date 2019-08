De uitzending van 2 augustus

Wie wordt de nieuwe baas van het IMF?

De Europese ministers van Financiƫn stemmen vandaag over de Europese kandidaat voor het voorzitterschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Nederland heeft oud-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) voorgedragen. Naast hem is het Bulgaarse hoofd van de Wereldbank Kristalina Georgieva nog in de race voor de topfunctie.

Als Dijsselbloem Europese kandidaat wordt, is de kans groot dat hij ook voorzitter van het IMF wordt. Ongeschreven regel is dat de Verenigde Staten de Europese kandidaat steunen als zij de voorzitter van de Wereldbank hebben geleverd. En dat hebben ze: de Amerikaan David Malpass werd in april benoemd.