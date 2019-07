De uitzending van 31 juli

Detroit: strijdtoneel voor Democraten en Republikeinen

In aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020 gingen vannacht opnieuw Democratische kandidaten met elkaar in debat. In de stad Detroit deze keer. Thema's als klimaatverandering, gezondheidszorg en migratie werden uitgebreid besproken. Correspondent Marieke de Vries woonde het debat bij.

Detroit en de voormalige industriestaat Michigan, waarin de stad ligt, stemden altijd Democratisch, maar in 2016 ging Michigan ineens naar Donald Trump. Met een minimale meerderheid van 11.000 stemmen, maar dat bleek genoeg. De stad en staat zijn nu hét strijdtoneel voor de Democratische en Republikeinse partij.