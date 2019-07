De uitzending van 30 juli

Na het boerkaverbod ook een hoofddoekverbod?

Donderdag gaat in Nederland het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in. In ziekenhuizen, overheidsgebouwen, scholen en het OV mag je dan niks dragen wat je gezicht (bijna) volledig bedekt.

Het verbod is een groot dilemma voor moslimvrouwen die een boerka of nikab dragen. Hun gezichtsbedekking af doen willen ze vanuit religieuze overtuigingen veelal niet, maar ze kunnen ook niet zonder zorg, onderwijs of openbaar vervoer.

Andere landen voerden eerder al een vergelijkbaar verbod in. In Denemarken gebeurde dat vorig jaar. Nieuwsuur keek hoe het verbod daar tot nu toe wordt uitgevoerd. Daar blijkt de discussie al een stap verder: moet nu ook de hoofddoek verboden worden?

Hoe is het om een boerka te dragen? En wat zijn de voors en tegen van het boerkaverbod? Zie het in onderstaande special.