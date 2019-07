Vluchtelingenkampen op Samos een hel: 'Dit niet eerder gezien'

De Grieken stemden deze maand massaal op de rechts-conservatieve partij Nieuwe Democratie. Het parlementslid van Samos is voorstander van een hard migratiebeleid van zijn regering. "We willen de problemen op drie fronten aanpakken: betere grensbewaking, betere organisatie van de kampen en snellere asielprocedures", zegt Christodoulos Stefanadis.

Maar voorlopig is daarvan geen sprake. Dekkers: "In het kamp is het bloedheet en er is te weinig water. Maar het grootste probleem vertellen mensen ons, is de onzekerheid. Niemand weet waar hij aan toe is."

"Je weet niet meer wie je bent. Ik wacht nu al 7, 8 maanden en mijn eerste datum voor een asielinterview is in 2021. Ik weet niet waar ik aan toe ben", vertelt een Afrikaanse asielzoeker.

De Griekse asieldienst raakt door het groeiend aantal vluchtelingen steeds verder achterop. En dat maakt sommige mensen woedend. De bewoners van Samos, die nog nauwelijks de Griekse economische crisis te boven zijn gekomen, zijn het zat. Ze voeren actie nu blijkt dat de nieuwe regering een tweede kamp wil bouwen op Samos. Ze vrezen dat dat nog meer migranten trekt.

"Wij denken dat dat een catastrofe zal betekenen, niet alleen voor ons dorp maar voor de hele regio", zegt een oude man op Samos. "Nog een kamp erbij betekent dat het daar niet ophoudt. Er zullen waarschijnlijk steeds meer kampen komen. Deze immigranten zullen met meer zijn dan wij en ze willen allemaal verder Europa in. Dat is hun plan."