Deze week wordt het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding van kracht, ofwel het boerkaverbod, zoals het in de volksmond heet. Gaat het Nederlandse moslima's bevrijden of beperken?

We spreken erover met twee feministes met elk een heel andere visie op het verbod. En we horen het verhaal van Emara (niet haar echte naam) een jonge moslima die twee jaar geleden ervoor koos haar gezicht helemaal te bedekken. We zien ook hoe mensen die zij tegenkomt op haar gezichtsbedekking reageren.