De uitzending van 26 juli

Moord op journaliste haalt oude wonden Noord-Ierland open

Deze week gaan we terug in de tijd, naar de tumultueuze zomer van 1969. Het was een zomer van grote gebeurtenissen die hun sporen nalieten in het heden. Zoals het begin van de 'Troubles', met de eerste Britse troepen die Noord-Ierland binnengingen. Het grootschalige geweld dat erop volgde is verdwenen, maar de spanningen zijn er nog steeds.

Vanwege de brexit en de vraag hoe de Noord-Ierse grens er straks uitziet, maar ook omdat niet iedereen bereid was afscheid te nemen van het conflict. Afgelopen april kwam journalist Lyra McKee om het leven in het Noord-Ierse Derry. Een moord die veel oude wonden heeft opengehaald.