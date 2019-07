De uitzending van 24 juli

Speciaal aanklager Robert Mueller getuigt

Robert Mueller gaf eind mei een verklaring over zijn onderzoek en wilde het daar eigenlijk bij laten, maar Congresleden drongen met succes aan op een getuigenis. Vandaag verschijnt hij in het Amerikaanse parlement om te getuigen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding en de rol van president Donald Trump en zijn campagneteam.

De resultaten van zijn onderzoek naar die Russische inmenging en mogelijke samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russen kwamen in maart al naar buiten. Bewijs van samenzwering vond Mueller niet in de twee jaar dat hij onderzoek deed. Maar hij liet in het midden of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. "Als we het vertrouwen hadden gehad dat de president duidelijk geen misdaad had begaan, dan hadden we dat gezegd." De Democraten hopen vandaag op vuurwerk.