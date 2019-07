De uitzending van 23 juli

Verenigd Koninkrijk krijgt nieuwe premier: Johnson of Hunt?

Wordt het de gedoodverfde winnaar Boris Johnson of toch underdog Jeremy Hunt? Aan het begin van de middag maken de Conservatieven bekend wie van de twee mannen de nieuwe partijleider wordt en daarmee de nieuwe Britse premier.

De ongeveer 160.000 leden van de Conservatieve Partij hadden tot gisteravond 18.00 uur om hun briefstem uit te brengen. Afgelopen nacht zijn alle stemmen geteld. Rond 13.00 uur wordt de uitslag verwacht.

Johnson of Hunt neemt het premierschap over van Theresa May voor de rest van haar termijn, die loopt tot 2022. De verkiezingen werden uitgeschreven nadat May begin juni was opgestapt na een reeks mislukte pogingen om haar brexitdeal met de EU door het parlement te krijgen.

