Zoeken naar vrijheid en authenticiteit

Deze week gaan we terug naar de tumultueuze zomer van 1969. De Grote Gebeurtenissen van toen laten in het heden nog hun sporen na. Zaterdag blikten we terug op de maanlanding, vandaag op het legendarische muziekfestival Woodstock. Wat weten de festivalgangers van nu nog van de idealen van de protestgeneratie?