De uitzending van 21 juli

China en de propagandastrijd rond de Oeigoeiren

Het is 10 jaar geleden dat Peking de grip op Oeigoerse minderheid begon te versterken. In 2009 was de noordwestelijke provincie Xinjiang een onrustige regio die meer onafhankelijkheid wilde van Peking. Er werden aanslagen gepleegd, waarop China ingreep.

Sindsdien worden de Oeigoeren hard aangepakt. Er zijn steeds meer beelden van heropvoedsingskampen en strafmaatregelen tegen de lokale bevolking. Toch blijft China dat harde ingrijpen ontkennen. De buitenwereld, ook Nederlandse politici, krijgen een heel andere versie voorgeschoteld.