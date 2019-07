De uitzending van 20 juli

'Een grote stap voor de mensheid''

Deze week gaan we terug in de tijd, precies 50 jaar terug naar de tumultueuze zomer van 1969. Het was een zomer van Grote Gebeurtenissen die hun sporen nalieten in het heden, de eerste Britse troepen die Noord-Ierland binnengingen,, het muziekfestival Woodstock en natuurlijk de maandlanding.

Vanavond staan we stil bij de "grote stap voor de mensheid", zoals astronaut Neil Armstrong het noemde toen hij op de dag af 50 jaar geleden als eerste mens voet zette op de maan.