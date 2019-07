De uitzending van 19 juli

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding: wat zijn de consequenties?

Over twee weken gaat het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding in, in de volksmond ook wel het boerkaverbod. Het verbod wordt 'gedeeltelijk' genoemd, omdat het slechts geldt in het openbaar vervoer, het onderwijs, de zorg en in overheidsgebouwen.

Wie de wet overtreedt, riskeert een boete van 150 euro. Maar hoe gaat de nieuwe wet gehandhaafd worden? En wat zijn de consequenties van het verbod voor de draagsters van nikabs en boerka's? Vanavond in de uitzending een reportage en Nynke de Zoeten schuift aan in de studio voor de politieke duiding.