Rutte op bezoek bij Trump: 'Hij moet eensgezindheid Europa benadrukken'

"De boodschap van Rutte aan Trump zal ook zijn: u heeft aan ons een grote bondgenoot in de rivaliteit met China", zegt De Hoop Scheffer. Hij denkt dat Trump zich onvoldoende realiseert dat hij in het conflict met China de Europeanen aan zijn zijde moet hebben. "Rutte moet zeggen: laten we samenwerken, doe het niet alleen. Wij zijn uw meest vertrouwde bondgenoten."

Zonder hulp

Maar wat is het gewicht van de boodschap van Rutte in Washington? Is Rutte voor Trump belangrijk? De Hoop Scheffer denkt van wel. "Rutte is als het ware Nederland-plus. Ik kan me voorstellen dat Trump onze premier gaat bevragen over Ursula von der Leyen. Rutte kent haar goed, Trump helemaal niet. Daar zal hij hopelijk nieuwsgierig naar zijn. En verder wordt Nederland gezien als een loyale partner in Europa."

Ontmoetingen tussen regeringsleiders lijken sowieso steeds belangrijker te worden, benadrukt de oud-minister. "Je ziet dat in de NAVO, de G20, het IMF, de Europese Raad. De Europese Raad zegt: wij zijn het crisismechanisme. De regeringsleiders willen meer en meer het spel bepalen en de controle houden. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn al lang niet meer aanwezig bij de Europese Raad", aldus de Hoop Scheffer.

"Destijds verlangde minister van Buitenlandse Zaken Hans van den Broek dat premier Ruud Lubbers hem mee zou nemen naar alle belangrijke conferenties. Dat zou nu ondenkbaar zijn. De regeringsleiders zitten bij elkaar zonder hulp van ministers of ambtenaren. Dat is opmerkelijk, want ze moeten beslissingen nemen over vaak zeer technische en complexe (financiële) onderwerpen."