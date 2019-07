De uitzending van 18 juli

Rutte bezoekt Trump

Premier Mark Rutte is vanavond voor de tweede keer te gast in het Witte Huis bij president Donald Trump. De ontmoeting komt volgens Amerika-correspondent Marieke de Vries op een pikant moment. "Precies nu de Amerikanen de bal bij andere bondgenoten willen leggen over een militaire bijdrage in Syrië en om de druk op Iran op te voeren." Te gast is de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer.

Hoe verloopt een bezoek aan het Witte Huis? Oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot legt het uit.