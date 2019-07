Ursula von der Leyen is de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie

Een nipte meerderheid van het Europees Parlement heeft Ursula von der Leyen gekozen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De Duitse minister van Defensie kreeg 383 stemmen voor. Ze had minimaal 374 voorstemmen nodig.

De 60-jarige Von der Leyen wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de commissie, die het dagelijks bestuur van de EU is. Ze volgt de Luxemburger Jean-Claude Juncker op.

Vanavond in Nieuwsuur spreken we EU-correspondent Thomas Spekschoor over de dag van Von der Leyen.

Volg voor het laatste nieuws over de nieuwe voorzitter het liveblog van de NOS. Of lees ons portret van Von der Leyen, de vrouw die volgens sommigen bondskanselier had kunnen worden: