De uitzending van 14 juli

Wetenschap linkt extreem weer aan klimaatverandering

Afgelopen juni was wereldwijd de heetste ooit gemeten. Ook werden er verschillende Europese weerrecords gebroken. Deze extreme hitte leidde onder andere tot natuurbranden in Spanje, verlaging van de maximumsnelheid op Duitse wegen en uitstel van nationale schoolexamens in Frankrijk.

Door de toegenomen CO2-concentratie is het de afgelopen 120 jaar gemiddeld bijna 2 graden warmer geworden in Nederland. En als het gemiddeld warmer is krijg je ook meer uitschieters.