Leraren die van baan wisselen, zorgen al tijdens het schooljaar voor hoofdbrekens

In totaal werden er in 2017 ruim 14700 vacatures geplaatst op Meesterbaan, en in 2018 bijna 19100. In de eerste helft van 2019 zette de groei van het maandelijkse aantal geplaatste vacatures door. In januari kwamen er bijvoorbeeld 1318 vacatures bij en in april 3023.

Veel mogelijkheden om te vertrekken

Voorzitter Herbert de Bruijne van scholenkoepel Openbaar Onderwijs aan de Amstel herkent de trend. "We zien een toenemend aantal mensen dat tussentijds vertrekt. Vorig jaar waren het er bij ons een tiental, nu veertig á vijftig."

Zeker jongeren wisselen sneller van baan, zegt De Bruijne. "De reden is vaak dat ze dichterbij huis kunnen werken. Dat is zeker in Amsterdam een probleem, waar leraren moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden. Ze wonen daarom in randgemeenten en als ze daar aan een baan kunnen komen, zijn ze weg."

Juist de schaarste aan leraren vergroot dit probleem, zegt De Bruijne. "Er zijn veel beschikbare vacatures, en dus meer mogelijkheden voor leraren om al tijdens het schooljaar van baan te wisselen. De mobiliteit is groot."

'Leerlingen gun je goede afronding'

Voor de leerlingen is de ontwikkeling 'absoluut onwenselijk', zegt directeur Neomagus van de Buskesschool. "Die gun je een goede afronding van het schooljaar, met dezelfde leerkracht. We moeten steeds kijken hoe we kunnen zorgen dat het onderwijs gewaarborgd blijft."

Voor komend schooljaar heeft de school voor alle groepen leraren weten te regelen, zegt Neomagus. "We hadden drie vacatures en we hadden niet veel keuze, maar iedere klas heeft een leraar. Daar zijn we blij mee." Directeur Neomagus heeft net voor de schoolvakantie bekend gemaakt zelf ook te vertrekken. Hij gaat naar een andere school in Rotterdam. De vervanging is gelukkig al geregeld. "De adjunct-directeur schuift door en wordt de nieuwe directeur. Ze kan het hier moeiteloos overnemen."